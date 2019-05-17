Общество

Администрация Себежского района положительно отреагировала на инициативу о ремонте морга райбольницы

Администрация Себежского района одобрила инициативу по аренде и ремонту морга районной больницей Приходом храма Святой Троицы. Одобрение распространяется и на услуги, которые морг под контролем Прихода храма Святой Троицы будет оказывать населению. Об этом на сайте «ведерников.рф» сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков в ответе на обращение местного жителя, который озвучил инициативу Прихода храма Святой Троицы.

«Смерть близких людей является большим горем для человека. Проявляя к усопшим свою любовь и необходимую заботу, каждому хочется сделать все, что необходимо для погребения, и достойно проводить в последний путь родного человека. Обычно последние минуты расставания остаются надолго в памяти. Каждый старается, чтобы все было на уровне. При районной больнице в Себеже есть морг, но в полной мере он не функционирует. Снаружи это - обветшавшее, облезлое здание, своим видом уже вызывающее отвращение. Внутри оно такое же. К тому же там нет должного оборудования, а самое главное - холодильника. В летнее время это особенно актуально, ведь родственникам хочется, чтобы усопшего не только одели и приукрасили, насколько это возможно, чтобы сохранили в достойном виде. Зачастую из морга в дом сейчас привозят уже смердящий труп. Последнюю ночь родственники находятся с усопшим, борются с противоречивыми чувствами заботы и отвращения. Приход храма Святой Троицы в Себеже имеет желание взять в долгосрочную аренду здание морга, привести здание в порядок и оказывать должные услуги населению. При храме уже несколько лет оказываются ритуальные услуги, и есть опыт работы в этой области. В храм люди приходят со своими бедами и высказывают глубокую обиду, что руководство области не желает решить возникшую проблему. Надеемся, что озвученная просьба людей и наше предложение будет услышано. И в ближайшее время небольшая, но острая проблема будет решена».

Леонид Курсенков в ответе на вопрос сообщил, что администрация Себежского района положительно относится к данному предложению, но, к сожалению, не может оказать содействия, так как данный вопрос относится к компетенции комитета по здравоохранению Псковской области.

Следующим ответственным за разрешение проблемы, связанной с состоянием и функционирование морга, назначена председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.