Александр Котов подготовит законодательную инициативу в помощь приютам для животных

Учитель школы-лицея №20, заведующая кафедрой иностранных языков Елена Ашастина обратилась за помощью о поддержке приюта для животных «Лесопилка» к председателю областного Собрания депутатов, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову – 29 мая спикер провел прием граждан в общественной приемной партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.





«Я представляю общественность, - сообщила Елена Ашастина. - Мы обеспокоены судьбой приюта "Лесопилка". Школа очень долго сотрудничает с приютом, наши дети помогают ухаживать за животными, мы учимся у работников милосердию, добру и состраданию. А недавно узнали, что приют будет закрыт, потому что здания проданы».



По словам представителя общественности, чтобы отстоять «Лесопилку», жители Пскова собрали 1 миллион рублей на выкуп помещений, но собственник в итоге продал их в три раза дороже. «Мы обращались за помощью, наши дети организовали флешмоб. Все жалеют животных, хотят помочь. Собранные деньги лежат на счёте и могут быть использованы на строительство здания на другом земельном участке. Мы надеемся найти другое место для приюта в черте города, но пока никто нам не смог помочь», - добавила посетительница приемной. «Я представляю общественность, - сообщила Елена Ашастина. - Мы обеспокоены судьбой приюта "Лесопилка". Школа очень долго сотрудничает с приютом, наши дети помогают ухаживать за животными, мы учимся у работников милосердию, добру и состраданию. А недавно узнали, что приют будет закрыт, потому что здания проданы».По словам представителя общественности, чтобы отстоять «Лесопилку», жители Пскова собрали 1 миллион рублей на выкуп помещений, но собственник в итоге продал их в три раза дороже. «Мы обращались за помощью, наши дети организовали флешмоб. Все жалеют животных, хотят помочь. Собранные деньги лежат на счёте и могут быть использованы на строительство здания на другом земельном участке. Мы надеемся найти другое место для приюта в черте города, но пока никто нам не смог помочь», - добавила посетительница приемной.

Общественники изучили опыт других регионов и обратили внимание на закон, принятый в Ленинградской области – теперь в соседнем субъекте земельные участки для размещения приютов содержания безнадзорных животных могут предоставляться без проведения торгов. Большинство приютов содержат на благотворительной основе некоммерческие организации, из-за отсутствия средств они не могут участвовать в торгах на право аренды земельного участка.



Елена Ашастина предположила, что подобный порядок в нашем регионе помог бы и «Лесопилке», и, в случае необходимости, другим приютам. Александр Котов поддержал предложение и пообещал подготовить соответствующую законодательную инициативу.