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Общество

Александр Котов подготовит законодательную инициативу в помощь приютам для животных

29.05.2019 17:13|ПсковКомментариев: 0

Учитель школы-лицея №20, заведующая кафедрой иностранных языков Елена Ашастина обратилась за помощью о поддержке приюта для животных «Лесопилка» к председателю областного Собрания депутатов, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Котову – 29 мая спикер провел прием граждан в общественной приемной партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 



«Я представляю общественность, - сообщила Елена Ашастина. - Мы обеспокоены судьбой приюта "Лесопилка". Школа очень долго сотрудничает с приютом, наши дети помогают ухаживать за животными, мы учимся у работников милосердию, добру и состраданию. А недавно узнали, что приют будет закрыт, потому что здания проданы». 

По словам представителя общественности, чтобы отстоять «Лесопилку», жители Пскова собрали 1 миллион рублей на выкуп помещений, но собственник в итоге продал их в три раза дороже. «Мы обращались за помощью, наши дети организовали флешмоб. Все жалеют животных, хотят помочь. Собранные деньги лежат на счёте и могут быть использованы на строительство здания на другом земельном участке. Мы надеемся найти другое место для приюта в черте города, но пока никто нам не смог помочь», - добавила посетительница приемной. 
 
 
Общественники изучили опыт других регионов и обратили внимание на закон, принятый в Ленинградской области – теперь в соседнем субъекте земельные участки для размещения приютов содержания безнадзорных животных могут предоставляться без проведения торгов. Большинство приютов содержат на благотворительной основе некоммерческие организации, из-за отсутствия средств они не могут участвовать в торгах на право аренды земельного участка. 

Елена Ашастина предположила, что подобный порядок в нашем регионе помог бы и «Лесопилке», и, в случае необходимости, другим приютам. Александр Котов поддержал предложение и пообещал подготовить соответствующую законодательную инициативу. 
 

«Если бы вы самостоятельно нашли возможные варианты, которые подошли для размещения приюта, мы могли бы быстрее вам помочь. Сейчас вы просите нас искать подходящие участки и вести переговоры с собственником. И ещё неизвестно, подошло бы вам то, что мы нашли – не исключено, что весь процесс пришлось бы возобновить по новой», - предположил Александр Котов. 

Спикер предложил расширить территорию поиска, не ограничиваясь городом Псковом, и рассматривать не просто землю, а участок с существующими строениями, поскольку собранного миллиона рублей не хватит на строительство необходимых помещений с нуля. По мнению Александра Котова, шансов найти подходящий вариант в Псковском районе намного больше. 

Елена Ашастина согласилась, что нужно рассматривать все возможные альтернативы, особенно, если будет обеспечена транспортная доступность. При этом общественница сообщила, что на примете у «Лесопилки» все-таки уже есть один участок. 

Александр Котов предложил Елене Ашастиной продолжить решение вопроса о размещении приюта вместе с представителями «Лесопилки». «Давайте встретимся, вместе обсудим, где именно расположен участок, который присмотрели общественники. Со своей стороны обещаю в самое ближайшее время подготовить законопроект, а вам предлагаю продолжить поиски других вариантов. Так общими усилиями мы эту ситуацию выправим и, возможно, найдем приемлемое решение», - резюмировал Александр Котов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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