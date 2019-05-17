Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области закупает за 77,3 миллиона рублей оборудование для исследования крови

Комитет по здравоохранению Псковской области заказал через сайт госзакупок оборудование для исследования крови, а именно - систему ангиографическую (с принадлежностями).

Источник: pixabay.com

Начальная цена контракта - 77,3 миллиона рублей. Дата начала подачи заявок - 29 мая, а окончания - 15 июня. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Аукцион состоится 21 июня. Доставить же систему нужно будет не позднее 1 ноября 2019 года.

Ангиографический аппарат составляют: стол пациента, штативное устройство, рентгеновское питающее устройство, рентгеновский излучатель, приемник рентгеновского излучения, система отображения данных в процессе исследования, специальное программное обеспечение, независимая рабочая станция врача, система мониторинга гемодинамических и электрофизиологических параметров пациента, дополнительное оборудование, средства для защиты медперсонала от облучения, средства измерения для контроля доз облучения пациента.

Подрядчик должен будет оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.