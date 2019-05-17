Общество

После вмешательства прокуратуры в Пустошкинском районе устранены нарушения законодательства о защите прав предпринимателей

По представлению прокуратуры Пустошкинского района устранены нарушения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства администрацией сельского поселения «Забельская волость» программа по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных муниципальными актами, не утверждена; соответствующие перечни муниципальных правовых актов по видам муниципального контроля на официальном сайте в сети «Интернет» не размещены, информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется, обобщение практики муниципального контроля не проводится, разъяснения не распространяются.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время по представлению прокуратуры района данные нарушения устранены, администрацией сельского поселения утверждена программа профилактики, программа и перечень актов размещены на официальном сайте администрации сельского поселения.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.