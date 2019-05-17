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Общество

На «Ассамблее звезд» в Пскове наградили лучших учеников и педагогов города

29.05.2019 19:11|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 29 мая, в Городском культурном центре в Пскове состоялась торжественная церемония награждения за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности обучающихся и их педагогов «Ассамблея звезд - 2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участников творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города, а также их руководителей чествовали за их достижения в области культуры и искусства, высокие результаты в художественном образовании, активное участие в культурной жизни города.

 

Участников церемонии приветствовала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она отметила значимость прививания культуры детям с раннего возраста, а также то, как важны поощрение и поддержка юных дарований. Наталия Соколова выразила гордость за талантливых псковичей, пожелала им новых достижений и произвела церемонию награждения детей, а также их преподавателей.

Поздравил юные таланты и депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. Он рассказал, что с большим удовольствием каждый год принимает участие в данном мероприятии, а также подчеркнул, что у таланта есть привилегия - творить историю. Депутат пожелал юным дарованиям становиться частью мировой истории и не оставлять выбранный пусть, а напротив, достигать наиболее высоких результатов. Затем Григорий Турчин вручил памятные подарки и грамоты победителям и дипломантам международных, всероссийских и региональных конкурсов.

Начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и отметил, что не перестает восхищаться достижениями псковичей в хореографическом искусстве, оригинальном жанре, живописи и других сферах. Также Юрий Мартынов отметил заслуги преподавателей и родителей, которые играют первостепенную роль в воспитании и развитии ребенка.

В ходе церемонии юные таланты продемонстрировали свои способности - прозвучали музыкальные композиции, выполнены цирковые номера в исполнении воспитанников различных образовательных учреждений города.

Добавим, церемония награждения «Ассамблея звёзд» сферы «Образование» города Пскова стала доброй традицией в образовательной среде города. Традиционно здесь чествуют победителей и призеров областного этапа, окружных и заключительных этапов Всероссийских предметных олимпиад, победителей областных предметных конкурсов «Юные дарования», лауреатов и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов, научно-практических конференций и других престижных мероприятий на конкурсной основе.

В этом году в церемонии участвуют ребята и педагоги из 20 школ и 6 учреждений дополнительного образования - всего 280 участников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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