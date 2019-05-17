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Общество

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста пожилые люди обсуждали пути сохранения здорового долголетия

29.05.2019 20:26|ПсковКомментариев: 0

В клубе «Будем здоровы» закончился очередной информационно-образовательный курс лекций для пожилых людей по профилактике развития сердечных заболеваний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, в течение трех месяцев 20 пенсионеров из числа детей войны встречались на лекциях с практикующим кардиологом Жанной Шлосберг, которая доступным языком рассказывала о причинах возникновения, методах лечения и профилактики болезней сердца. Кроме того, многие участники занятий воспользовались возможностью получить личную консультацию доктора.

 

На заключительном занятии пожилые люди поделились с Жанной Шлосберг своими впечатлениями от обучения в клубе «Будем здоровы» и обсудили пути сохранения собственного здоровья. Умудренные жизненным опытом, участники клуба, там не менее, узнали на занятиях много полезного, что взяли на заметку. Так, например, Варвара Антоновна П.  в своей «дорожной карте» долголетия наметила соблюдать диету, не есть после 18:00 и принимать регулярно статины по назначению врача. Надежда Андреевна Ш. после прослушанных лекций ограничила в своем рационе жареное, отказалась от сливочного масла, но стала принимать по утрам полезное льняное масло. Евгения Михайловна Ц. практически не пользуется лекарствами, и её аптечка умещается в маленькой косметичке, которую женщина и продемонстрировала, вызывав одобрительные аплодисменты. По признанию Евгении Михайловны, занятия в клубе и для неё стали продуктивными. Женщина снизила не только потребление сахара, но и физические нагрузки на даче. Все пункты личных «дорожных карт» записывались на больших листах бумаги, которые потом вручались «хозяевам» на память.   Обсуждая методы достижения здорового долголетия пожилые люди особенно отметили важность позитивного отношения к жизни, себе и окружающему миру. Жанна Шлосберг с удовольствием поддержала эту инициативу старшего поколения. В конце занятия доктор поблагодарила участников лекций в клубе «Будем здоровы» за их ответственное отношение и к занятиям, и к своему здоровью. 

Занятия для новой группы слушателей курса начнутся 04 июня 2019 года. Пожилым людям из числа детей войны можно записаться в рабочее время по телефонам 72-20-88 или 72-09-11.

Напомним, что занятия в клубе «Будем здоровы» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.            

Теги: #Псковский Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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