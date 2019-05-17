Общество

Стало известно о съемках нового сезона шоу «Холостяк»

Недавно в Сети появилась информация, что канал ТНТ больше не будет снимать «Холостяка». Вместо этого было решено запустить проект «План Б», в котором одинокие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать пару - каждый себе, а, если у них не получится встретить «того самого» человека, им придется пожениться.

Однако, как стало известно «СтарХиту», будущее у шоу «Холостяк» все же есть. По инсайдерской информации, создатели пересмотрели образ мужчины мечты. «В этот раз холостяк - полная противоположность недавнему главному герою. В этом сезоне в шоу будет настоящий мужчина: сильный, смелый, которому все по плечу», - сообщил источник.

В ближайшее время стартует кастинг нового сезона. К слову, ранее ходили слухи, что новым холостяком станет 24-летний бизнесмен Гусейн Гасанов. Мужчина признавался, что подписчики предлагали ему принять участие в проекте. «У меня директ разрывается от этого «иди на «Холостяк». В последние два дня, как я расстался, мне все пишут и пишут. Я думаю, а почему бы нет? Может, мы уже договорились, а может... Всякое возможно», - отмечает бизнесмен.

Напомним, в предыдущих сезонах популярного шоу его героями были спортсмен Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актеры Алексей Воробьев и Илья Глинников, певец Егор Крид. Правда, построить любовь с победительницами проекта никому так и не удалось. Алексей Воробьев и вовсе был настолько разочарован участием в шоу, что не выбрал ни одну из девушек.

По традиции в кастинге шоу «Холостяк» могут принимать участие только незамужние девушки, достигшие совершеннолетия. Несколько раз бывали случаи, когда на проект приходили кандидатки, у которых уже есть дети от предыдущих отношений. Все участники проекта подписывают договор о неразглашении информации о съемках, чтобы подробности не просочились в Сеть раньше эфира.

Многие финалистки телевизионного шоу смогли построить успешную карьеру после его окончания, получив контракты с известными брендами. Экс-конкурентки Виктория Короткова и Даша Клюкина работают вместе, а о Егоре Криде, кажется, и вовсе не вспоминают.