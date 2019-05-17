Общество

Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г

Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате правительства.

Отмечается, что владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учет, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлетную массу.

Подать заявление на регистрацию можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации.

Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства - осенью этого года. При этом отмечается, что новое требование не коснется дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях.

За 2018 год получено более 50 тыс. заявок на использование воздушного пространства дронами. Около 60% из них касаются применения беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.