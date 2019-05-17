Общество

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая, а в случае одобрения он может вступить в силу уже в 2019 году. Предполагается, что он уравняет в правах тех, кто заключил контракт с НПФ о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых, и тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений. Клиенты таких фондов смогут получать накопления по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Кроме того, предлагается разрешить определенным категориям граждан, которые являются клиентами НПФ с 1 января 2019 года, установить в договоре возраст выплат раньше 55 и 60 лет. Речь идет, например, о северянах и так называемых списочниках.

Законопроект, с текстом которого ознакомились «Известия», предполагает, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно.