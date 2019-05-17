Общество

Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт

В России резко возросла стоимость билетов в плацкартные вагоны. Резкий рост сильно сказался на планирующихся в июне и июле поездках, пишут «Известия».

Речь идет о поездах, которые отправляются в июне-июле 2019 года. После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего - в два раза - подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Меньше всего - на 65-68 процентов - выросли цены на билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что отчасти подорожание билетов оправданно, поскольку перевозчику нужно обновлять составы, однако цены не должны увеличиваться в два раза. Представители объединения попросили ФАС проверить действия перевозчика.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) отрицает резкое подорожание билетов. В ФПК объяснили, что большая разница в цене вызвана сезонным подорожанием и скидками, которые действовали в предыдущие месяцы.

Цены на билеты в плацкарт устанавливает государство, а убытки РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливает ФАС, при этом повышать тариф с 14 июня по 1 сентября можно не более чем на 20 процентов.