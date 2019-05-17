Общество

Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса, позволяющий людям с тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ и гепатитом С, усыновлять детей.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон позволяет суду отступить от ограничений, связанных с тяжелыми заболеваниями, на усыновление сирот, если ребёнок уже проживает в этой семье и усыновление в его интересах.

Конституционный суд летом 2018 года признал несоответствующими Основному закону нормы, препятствующие усыновлению для ВИЧ-инфицированных родителей.

В своем постановлении КС РФ напомнил, что при решении вопросов усыновления «подлежат учету и требования международно-правовых актов», в которых них говорится, что главным соображением при передаче ребенка не его собственным родителям должны являться «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».

В декабре 2018 года правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий поправки в Семейный кодекс и разрешающий в некоторых случаях ВИЧ-положительным и имеющим вирус гепатита С усыновлять детей.