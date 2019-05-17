Общество

В 2018 году в Псковской области родилось на 180 мальчиков больше, чем девочек

В Псковской области на начало 2018 года численность детей до 17 лет (включительно) составляла 116420 человек, или 18,3 процента от общей численности населения области, в том числе в возрасте до 6 лет – 48598 человек, в возрасте от 7 до 14 лет – 50979, от 15 до 17 лет – 16843 человека. Из общей численности детей до 17 лет 51,6 процента составили мальчики, а 48,4 процента – девочки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, в 2018 году родилось 5858 малышей, среди них мальчиков на 180 больше, чем девочек. По очередности рождения у матери отмечается уменьшение числа первенцев на 6,1 процента, вторых и третьих - на 2,9 процента. Четвертых и последующих детей в 2018 году родилось на 14 младенцев или на 3,2 процента больше, чем в 2017 году.

В целом по области рождаемость составила 9,3 родившихся на 1000 человек населения. Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в Пушкиногорском районе – 11,4, городе Псков – 10,8, Палкинском – 10,1, Пыталовском – 9,9 и Псковском районе – 9,5 родившихся на 1000 человек населения.

Не все дети рождаются в полных семьях. В 2018 году 1366 детей (23,3 процента от общего числа родившихся детей) родилось у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке.