Общество

Доходы 17,5% жителей Псковской области были ниже прожиточного минимума в 2018 году

Прожиточный минимум для населения Псковской области в 2018 году составлял 10586 рублей в месяц, в 2017 году – 10545 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по предварительным данным составляла в 2018 году 17,5 процента от общей численности населения области (111,4 тыс. человек), в 2017 году – 17,9 процента (114,7 тыс. человек).

По итогам 2018 года на долю 10-ти процентов наиболее обеспеченного населения области приходилось 26,1 процента общей суммы денежных доходов жителей области, на долю 10-ти процентов наименее обеспеченного населения – 2,6 процента

Среднедушевые денежные доходы до 10 тысяч рублей в 2018 году имели 15,3 процента населения области, 10 – 19 тысяч рублей – 34,1, 19 – 27 тысяч рублей – 21,0, 27– 45 тысяч рублей – 20,6, свыше 45 тысяч рублей – 9 процентов населения.