Общество

Для права на пенсию в 2019 году жители Псковской области должны иметь не менее 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных баллов

В 2019 году изменились необходимые условия для назначения страховой пенсии по старости. Для назначения пенсии гражданин должен достичь пенсионного возраста и иметь требуемые продолжительность страхового стажа и количество пенсионных баллов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении регионального ПФР, эти требования поэтапно увеличиваются, начиная с 6 лет страхового стажа в 2015 году до 15 лет необходимого (минимального) стажа к 2024 году и 30 пенсионных баллов к 2025 году. В 2019 году для получения права на установление страховой пенсии по старости гражданам необходимо иметь не менее 10 лет страхового стажа и не менее 16,2 пенсионных баллов.

При этом в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые «нестраховые» периоды. К их числу относятся: периоды ухода за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, периоды службы в армии, периоды ухода за нетрудоспособными гражданами, периоды получения пособия по безработице и другие.

Изменения в пенсионном законодательстве предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию по одному году в год, начиная с 2019 года, для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет.

При этом для граждан, которые должны были выходить на пенсию по старым правилам в ближайшие два года, предусмотрены особые условия – они смогут ее оформить на полгода раньше вновь установленного срока.

Так мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1964 года рождения, которые в 2019 году достигнут 60 и 55 лет соответственно, с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 месяцев соответственно.

Льготный порядок сохранится и для лиц, которые достигнут нынешнего пенсионного возраста в 2020 году, а именно для мужчин, 1960 года рождения, и женщин, 1965 года рождения. Так мужчины смогут оформить пенсию по достижении возраста 61 год 6 месяцев, женщины — по достижении возраста 56 лет 6 месяцев.