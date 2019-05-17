Общество

ПЛН-ТВ: Готов ли Псков к Ганзе?

Меньше чем через месяц в Пскове стартуют Международные Ганзейские дни. Последние годы городские и областные власти усиленно работали над организацией праздника. Мы решили узнать у псковичей, насколько Псков готов к Ганзе? Что сделано, а что нет?