Общество

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», сообщает «Лента».

Комментируя результаты исследования Американского гериатрического общества, авторы которого отметили эффективность интервальных тренировок для борьбы с ожирением в пожилом возрасте Онищенко заявил, что «естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет». Он подчеркнул, что упражнения нужны, если «сердце позволяет».

По мнению Онищенко, пожилым людям следует в первую очередь снижать объем потребляемой пищи, поскольку у них замедлены обменные процессы. «Сочетание - жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой - самое эффективное», - отметил он.

Позже Онищенко пояснил: «Я не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я против, чтобы у них росли животы». По его словам, он хотел обратить внимание именно на рост животов, поскольку полнота появляется в области талии. Кроме того, депутат указал на необходимость «идти по пути укрепления пресса».

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира. В исследовании приняли участие 77 человек в возрасте 70 лет, масса висцерального жира у которых превышала 1-2 килограмма.