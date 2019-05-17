Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы и определили перспективы развития

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось заседание совета образовательной организации, одним из главных вопросов, рассмотренных на нем, стало подведение итогов и определение перспектив функционирования совета самоуправления курсантов и студентов.

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, который является куратором этого общественного формирования, отчитался о проделанной работе за 2018/19 учебный год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

В частности, он отметил, что наиболее значимыми мероприятиями с участием совета самоуправления стали: проведение IV региональной научно-теоретической конференции школьников «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи» и Международного турнира по интеллектуальным играм «Золотая звезда», участниками которого стали 12 команд из числа курсантов и студентов образовательных организаций России и Республики Беларусь.

В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Академии ФСИН России Псковский филиал академии провел мониторинг наркоситуации региона за 2018 год. Отметим, что это ответственное мероприятие шестой год подряд поручается Псковскому филиалу академии, и рабочая группа из числа преподавателей и курсантов проводит социологический опрос, результаты которого представляются на заседании антинаркотической комиссии региона. Полученные данные ложатся в основу ежегодного проекта доклада председателю государственного антинаркотического комитета.

Представители совета самоуправления курсантов и студентов приняли посильное участие в наполнении материалами одного из разделов «История уголовно-исполнительной системы России», а именно подраздела «УИС в художественной литературе, изобразительном искусстве и кинематографе» на главном портале ФСИН России. С этой целью была создана рабочая группа из числа обучающихся Псковского филиала академии. Под руководством доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Романа Иванякова она занималась поиском, изучением и подготовкой сопроводительной информации на живописные полотна, литературные произведения и фильмы с упоминанием или описанием уголовно-исполнительной системы, образов сотрудников, осужденных или заключенных.

На заседании совета Псковского филиала академии было принято решение о расширении взаимодействия совета самоуправления курсантов и студентов с образовательными и общественными организациями региона, творческими коллективами, внедрении новых форм и методов работы.

На сегодняшний день органы самоуправления объединяют 10 основных направлений: научное общество, интеллектуальный клуб, совет по культурно-досуговой работе, совет учебных групп, спортивное общество, юридическая клиника, пресс-центр, совет по международному и межвузовскому сотрудничеству, волонтерское движение, совет по патриотической и поисковой работе.

Представители совета самоуправления входят в состав Молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов, Студенческого правительства города Пскова, Молодежной антинаркотической комиссии Псковской области.