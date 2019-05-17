Общество

В Пскове отпразднуют Международный день соседей

В Пскове отпразднуют Международный день соседей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза собственников недвижимости, праздничные мероприятия пройдут на двух площадках: 31 мая в 18.00 во дворе на ул. Достовалова, 1 и 1 июня в 16.00 во дворе на ул. Труда, 16.

Для жителей этих домов и всех желающих будут организованы интерактивные площадки, развлекательные программы с конкурсами и пирогами.

По словам организатора мероприятий, регионального куратора проекта «Школа грамотного потребителя» Алексея Кириллова, подобные мероприятия проводятся каждый год на разных площадках с целью объединения соседей, живущих на одной лестничной площадке, улице или в одном доме, и возрождения теплых соседских отношений. Объединившись, соседи смогут лучше управлять своим домом, что, в свою очередь, позволит улучшить привлекательность дома, улицы, города.