Общество

Депутат гордумы Григорий Турчин поздравил псковского ветерана с 90-летием

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил с 90-летним юбилеем ветерана, труженицу тыла Тамару Рыбак. Он зачитал юбиляру поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина, вручил поздравительный адрес от и. п. главы Пскова Елены Полонской и цветы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Парламентарий отметил, что поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине и пожелал Тамаре Дмитриевне крепкого здоровья, сил, бодрости духа и неизменного оптимизма.

Поздравили именинницу, а также вручили подарок и представители псковского городского Совета ветеранов.

Тамара Рыбак родилась и выросла в Подмосковье. Ее самым ярким воспоминанием о военном лихолетье стала вторая половина 1941 года, когда фашисты почти вплотную приблизились к Москве, и она в числе таких же 12-летних школьников участвовала в строительстве противотанковых заграждений.