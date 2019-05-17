Общество

К Ганзейским дням вход в Псковский Кремль оборудуют металлодетекторами и интроскопами

В Ганзейские дни попасть в Псковский Кремль можно будет после того, как удастся преодолеть металлодетекторы и интроскопы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Кроме того, планируется снабдить всех участников и гостей массовых мероприятий специальными бейджами с элементами защиты.

К такому решению относительно пропускной системы рабочая группа пришла на очередном межведомственном заседании по обеспечению антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Заседание состоялось, 29 мая, под руководством руководителя аппарата администрации области Сергея Дмитриева.

Помимо членов рабочей группы - руководителей органов исполнительной власти, подразделений аппарата администрации, представителей городской власти, ганзейской дирекции, силовых структур - в работе заседания приняли участие и. п. губернатора Вера Емельянова, представители Росконцерта, Всероссийского хорового общества и телеканала «Культура».

Для более детального обсуждения вопросов безопасности на площадках Ганзы - 2019 участники заседания осмотрели территорию Псковского кремля, где состоятся церемонии открытия и закрытия Ганзейских дней, а также хоровой праздник. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие порядка 5 тысяч человек - гостей и артистов.

Каждому силовому ведомству поставлена задача отработать расстановку сил и средств на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, разработать маршруты патрулирования, планы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов и дополнительные пути эвакуации людей. Также будут проведены практические тренировки с волонтерами, доработана логистика перемещения артистов и гостей. По линии ГУ МЧС России по Псковской области и регионального комитета по здравоохранению формирование группировки сил и средств для работы на территории Кремля завершено.

Комитет по здравоохранению принял решение о задействовании на время Ганзейских дней 8 бригад скорой помощи, одна из них усиленная, будет нести дежурство в самом Кремле. Кроме того, будут развернуты передвижной медицинский пункт в центре города, куда сможет обратиться за медпомощью любой гражданин, и дополнительный диспетчерский пункт станции скорой медицинской помощи на улице Кузнецкой города Пскова.

Ганзейские площадки будут охранять сотрудники частных охранных организаций, все точки будут оснащены мусорными контейнерами, вывоз отходов будет осуществляться только в ночное время.