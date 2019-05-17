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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

30.05.2019 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Программа выходит в эфир параллельно с сессией Псковского областного Собрания, на которой рассматриваются важные, значимые, резонансные вопросы. В ходе парламентского часа депутаты обсудят ход мусорной реформы. Также будет рассмотрен вопрос о досрочном сложении депутатских полномочий Яном Лузины. В очередной раз депутаты обсудят инициативу о возвращении выборов мэра. Главное событие сессии - отчет губернатора о деятельности областной администрации в 2018 году.

Эти и другие актуальные темы сегодня обсудят постоянные ведущие — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко, а компанию им составит медиаменеджер Александр Машкарин.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #сообразим на троих
Источник: Псковская Лента Новостей
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