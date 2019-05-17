Общество

Пляж в Великих Луках готовят к открытию купального сезона

1 июня в Великих Луках откроют купальный сезон. К этому времени сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города благоустроят городской пляж на набережной реки Ловать. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уже сейчас на территории проведена обработка от клещей, завезен песок.





Сегодня водолазы осмотрят и расчистят дно от затонувших бревен, камней и стекла. На территории пляжа также установят урны, скамейки и раздевалки.



1 июня начнут работу матросы-спасатели. Во избежании несчастных случаев всех отдыхающих убедительно просят соблюдать меры безопасности в местах массового отдыха и купания.