Общество

Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о допуске в реанимацию. Теперь медицинские организации по закону должны пропускать родственников в реанимационные отделения, пишет «Российская газета».

Речь идет о родственниках и других членах семьи или законных представителях пациента. Разрешено посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

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Требования к организации посещения при оказании помощи в стационарных условиях утвердит Минздрав.

До принятия закона решение о посещении реанимации принимали в больницах в каждом конкретном случае.