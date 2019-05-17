Общество

Сотрудники скорой помощи провели инструктаж псковским волонтерам Молодой Ганзы

В минувший вторник, 28 мая, сотрудники первой медицинской скорой помощи провели инструктаж волонтерам Молодой Ганзы группы сопровождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Молодежном центре.

Медицинские сотрудники ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Игорь Азаров и Елена Адамович рассказали о принципах оказания первой медицинской помощи и продемонстрировали способы реанимации пострадавшего.

Волонтеры Молодой Ганзы узнали о том, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Помимо этого, специалисты сообщили, куда можно обращаться в экстренных ситуациях.