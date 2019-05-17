Общество

Александр Котов: Если регоператор не выполняет обязанности, нужно думать о расторжении договора

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на очередной сессии регионального парламента задал вопрос председателю комитета по строительству и ЖКХ региона Сергею Граховау о том, какие меры принимаются относительно регоператора по обращению с ТКО при невыполнении его прямых обязанностей.

Александр Котов заявил, что в конкурсе по поиску регоператора четко были прописаны все критерии и условия. «Они обязаны обеспечить вывоз мусора со всей территории области. Регоператор со всеми условиями согласился, а по факту получается, что конь не валялся, хотя все затраты были сосчитаны, все оплачено», - напомнил председатель Псковского областного Собрания.

Отвечая, Сергей Грахов заявил, что до конца года регоператором будут охвачены абсолютно все населенные пункты. Однако Александр Котов подчеркнул, что регоператор обязан выполнять свои обязанности с самого начала заключения контракта и неприемлемо, чтобы кто-то устанавливал какие-то сроки, когда все уже должно работать.

В своем ответе Сергей Грахов дал понять, что никаких мер за невыполнение обязанностей к регоператору не применяется.

Александр Котов заявил, что необходимо проверить условия договора, и, если точно выяснится и подтвердится, что регоператор не выполняет обязанности, прописанные в соглашении, пора думать о расторжении договора.