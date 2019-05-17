ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 мая 2019 года.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.05.2019 г.
|
Наименование
|ИНН
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МУП «Палкинская ПМК»
|6014002810
|825 961,50
|
0
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|6018000683
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО «РайКомХоз»
|6037003591
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|6037006747
|67 892 439,48
|
65 488 277,28
|
МП г. Пскова «ПТС»
|6027044260
|517 440 570,94
|
415 790 384,99
|
МП «Печорские теплосети»
|6015006790
|1 292 577,49
|
951 058,39
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|6025006630
|82 268 068,29
|
45 053 000,00
|
МУП «Искра»
|6011000606
|
18 717 159,23
|
16 697 330,65
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|6008002667
|2 045 597,37
|
1 114 619,79
|
МУП «Невельские теплосети»
|6009006223
|27 864 262,29
|
24 951 939,98
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|6001003005
|4 387 668,86
|
3 355 540,97
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|6002011471
|22 317 564,17
|
21 403 326,17
|
ОАО «Уют»
|6017003730
|2 379 018,35
|1 762 436,01
|
Порховское МПТСиК ПКС
|6017007510
|31 588 463,76
|28 958 363,55
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|6004000250
|
7 183 177,94
|6 589 432,29
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|6013006900
|84 319 417,18
|
77 862 838,16
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|6005003870
|24 287 977,18
|21 372 422,88
|ООО «А2 Энергия»
|6037009138
|1 363 176,36
|0