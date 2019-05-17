Общество

Борис Полозов положительно оценил работу регоператора в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания Борис Полозов положительно оценил работу регоператора. Об этом он заявил на очередной сессии регионального парламента.

«Я был скептично настроен, была ужасная организация сбора средств. За 4 месяца я обратился в контору на Льва Толстого и заключил договор. С этого момента у меня нет никаких проблем», - заявил депутат.

С его слов, с момента заключения договора, по его предварительному звонку, два раза в месяц приезжают и забирают мусор.

«Организовано все достойно. Не так все плохо, нужно работать. Я думаю, что работа по деревенским населенным пунктам наладится. Хочу высказать положительную оценку работы», - заключил Борис Полозов.