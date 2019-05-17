Общество

В Псковской области принят закон, который должен порадовать садоводов и дачников

В закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» внесли изменения, наделяющие администрацию региона дополнительными полномочиями в сфере имущественных отношений, а именно по установлению порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят сегодня, 30 мая, в двух чтениях на очередной сессии регионального парламента.

Законопроектом предлагается государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере экономики дополнить полномочием по установлению порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность области или муниципальную собственность муниципальных образований области.

После принятия данного закона будет возможно постановлением администрации Псковской области утвердить порядок безвозмездного приобретения указанного имущества.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что описанные поправки в закон региона не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Смотрите также Администрацию Псковской области наделят дополнительными полномочиями в сфере имущественных отношений

Ранее в рамках заседания парламентского комитета депутаты единогласно поддержали законопроект, посчитав, что он принесет дачникам и садоводам только пользу. Отмечалось, что закон пойдет на пользу дачникам и садоводам.

Сегодня закон принят в двух чтениях. 34 депутата проголосовали за.