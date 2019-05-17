Общество

Изменился порядок информирования о проведении публичных слушаний в Псковской области

Распоряжения администрации области о дате и месте проведения публичных слушаний будут размещаться в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - ранее эта информация публиковалась в газете «Псковская правда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, новая норма закреплена в региональном законодательстве принятым депутатами законом «О внесении изменений в закон Псковской области «О бюджетном процессе в Псковской области». Новшество направлено на охват более широкой аудитории - выпуск печатного издания газеты «Псковская правда» с нормативно-правовыми актами выходит только один раз в неделю. Интернет-адрес сетевого издания «Нормативные правовые акты Псковской области» pravo.pskov.ru.

Напомним, процедура публичных слушаний предусмотрена по проектам законов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета.