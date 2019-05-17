Общество

В законодательстве Псковской области прописали порядок изменения и уточнения границ области

Закон «Об административно-территориальном устройстве Псковской области» дополнен новыми нормами, касающимися изменения и уточнения положения границ области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, корректировка областного закона связана с предстоящим проведением землеустроительных работ, которые будут проводиться в соответствии с требованиями федерального законодательства о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, а также границах муниципальных образований и населенных пунктов.

В соседней Ленинградской области эта деятельность уже ведется: в 2018 году правительством области организовано проведение землеустроительных работ по описанию границы между субъектами Российской Федерации - Ленинградской областью и Псковской областью. При этом фактическая граница между субъектами не изменяется, а лишь уточняется, в связи с тем, что в кадастре недвижимости по картографическому материалу не указаны координаты границ субъектов РФ.

В законе, разработанном комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области, уточняются такие понятия как «смежный субъект», «граница административно-территориальной единицы области», «уточнение положения границы области».

Кроме того, закон дополняется новой статьей «Территория области и границы области», в которой прописано, что изменение границ области и уточнение их положения осуществляются путем заключения соответствующих соглашений губернатором Псковской области с уполномоченными должностными лицами органов государственной власти субъектов РФ, утверждаемых постановлениями Псковского областного Собрания депутатов. Соглашения об изменении границ области вступают в силу только после их утверждения Советом Федерации.