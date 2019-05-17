Общество

Сотрудники псковского ФОМС смогут претендовать на санаторно-курортные выплаты

Администрацию Псковской области наделили полномочиями по определению условий оплаты труда работников регионального ФОМС. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области» сегодня, 30 мая, утвердили депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии.

Законопроектом предлагается полномочия по определению предельного уровня соотношения для среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера фонда и среднемесячной заработной платы работников фонда отнести законом области к полномочиям администрации области.

Также проектом предлагается отнести к полномочиям региональной администрации отнести полномочия по определению условий оплаты труда работников фонда и установлению социальных гарантий работникам фонда в части выплаты на санаторно-курортное лечение в целях сохранения существующих условий их труда.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его принятие «позволит не определять ежегодно условия оплаты труда руководителя и специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области в законе области о бюджете фонда на соответствующий финансовый год и не приведет к ухудшению существующих условий оплаты труда работников фонда и их социальных гарантий».

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов отметил, что в рамках заседания комитета депутаты поддержали законопроект, но у них возникли вопросы, на каком основании работников ФОМС приравнивают к госслужащим, и почему им предлагается выделять санаторно-курортные выплаты. «Но это на ваше обсуждение», - предложил он коллегам. Однако обсуждение никто не поддержал. Законопроект большинством голосов принят с учетом таблицы поправок в двух чтениях.