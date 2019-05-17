Общество

Мировым судьей участка №37 в Псковском районе избрана Наталья Чечурова

Мировым судьей судебного участка № 37 в границах административно-территориального образования «Псковский район» на трехлетний срок полномочий избрана Наталья Чечурова. Такое решение тайным голосованием приняли депутаты Псковского областного Собрания сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента.

Наталья Чечурова, 1983 года рождения, имеет высшее юридическое образование, стаж юридической работы - 10 лет. С июня 2010 года по настоящий момент является помощником судьи Псковского городского суда. Имеет квалификационный разряд советника юстиции третьего класса.

За ее кандидатуры проголосовало 38 депутатов, против - 1.