Общество

Псковская таможня напоминает о последствиях утилизации временно ввезенных автомобилей

В соответствии с таможенным законодательством временно ввезенные транспортные средства для личного пользования должны находиться на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в фактическом владении и пользовании декларанта.

Псковская таможня обращает внимание физических лиц, осуществляющих временный ввоз транспортных средств для личного пользования, на соблюдение таможенного законодательства.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок не более 1 года.

Временный ввоз иностранного транспортного средства для личного пользования физическим лицом государств – членов ЕАЭС допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов на срок не более 1 года.

Временный ввоз второго и последующих транспортных средств для личного пользования, при наличии не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС ранее временно ввезенных иностранным физическим лицом транспортных средств для личного пользования допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации.

Пунктом 8 статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС предусмотрено, что без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом следующих транспортных средств для личного пользования:

1) временно ввезенное транспортное средство для личного пользования - во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения;

2) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное физическим лицом государства-члена, - его родителям, детям, супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке;

3) транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное иностранным физическим лицом, - иным иностранным физическим лицам;

4) временно ввезенное водное или воздушное судно для личного пользования - капитану водного судна, командиру воздушного судна, членам экипажа для управления в целях эксплуатации данного транспортного средства в случаях, когда техническое устройство судна не предполагает его эксплуатацию без участия указанных лиц;

5) транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное на дипломатическое представительство и (или) консульское учреждение государства-члена, представительство государства-члена при международной организации, расположенное за пределами таможенной территории Союза, временно ввезенное физическим лицом государства-члена, работающим в таких дипломатическом представительстве и (или) консульском учреждении, представительстве государства-члена при международной организации, - иному сотруднику таких дипломатического представительства и (или) консульского учреждения государства-члена, представительства государства-члена при международной организации, расположенного за пределами таможенной территории Союза.

В случае если временно ввезенная техника передана иным лицам в нарушение пункта 8 статьи 264 Таможенного кодекса ЕАЭС, то такие лица несут с декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. К ним относятся и лица, которым временно ввезенные транспортные средства переданы для последующей утилизации. В случаях передачи временно ввезенных транспортных средств утилизирующей организации, в отношении данной организации таможенными органами будут приняты меры по взысканию задолженности.