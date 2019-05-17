Общество

В Псковской области увеличено количество педагогов, получающих компенсацию за проведение итоговой государственной аттестации

По инициативе прокуратуры области депутаты регионального парламента внесли в закон «Об образовании в Псковской области» изменение, устраняющее существующее противоречие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Согласно федеральному законодательству педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по её подготовке и проведению. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом РФ.

Прокуратура области обратила внимание законодателей, что нормами закона «Об образовании в Псковской области» определены правовые основания для предоставления гарантий и компенсаций лишь в отношении преподавателей, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ. Это влекло ущемление прав педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении иных форм государственной итоговой аттестации, а именно в форме государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена.