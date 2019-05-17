Общество

Партию незаконно ввезенных яблок и томатов уничтожил Россельхознадзор

В Невельском районе Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни было задержано два автомобильных транспортных средства, осуществлявших незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, при проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены свежие яблоки и томаты неустановленного происхождения, а также 0,8 тонн томатов с маркировочными этикетками, согласно которым страной происхождения продукции является Польша.

Свежие томаты, общим весом 0,8 тонн, изъяты из оборота и уничтожены механическим способом 28 мая на полигоне ТБО в городе Себеж Псковской области в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а 11,2 тонны яблок и томатов неустановленного происхождения, уничтожены в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.