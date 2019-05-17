Общество

В Пскове члена профсоюза работников образования добился звания «Ветеран труда» через суд

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению педагогического работника - члена профсоюза к комитету по социальной защите населения Псковской области и ГКУСО «Центр социального обслуживания Локнянского района» о признании права на присвоение звания «Ветеран труда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Совета профсоюзов Псковской области.

Источник: pixabay.com

По результатам рассмотрения искового заявления, члена профсоюза и представленных сторонами доказательств судом было постановлено решение, которым исковые требования были удовлетворены.

Правовую помощь члену профсоюза по подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывали: главный правовой инспектор труда Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова и руководитель Инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.