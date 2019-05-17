Общество

В июне 13 депутатов рассмотрят обращения псковичей в приемной «Единой России»

В июне 13 депутатов готовы рассмотреть вопросы псковичей в региональной общественной приемной партии «Единая Россия», расположенной в Пскове на улице Гоголя, 9. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

6 июня просьбы и предложения псковичей выслушает депутат областного Собрания, куратор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова, 11 июня – ее коллега по региональному парламенту – Лидия Драгунова, 13 июня – народный избранник, ответственный за реализацию парпроекта «Новая школа» Владимир Яников.

20 июня прием граждан проведет секретарь регионального отделения «Единой России», председатель ПОСД Александр Котов. Днем ранее с заявителями встретится его заместитель, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов. А 25 июня работать с обращениями псковичей будет вице-спикер ПОСД, руководитель партийной приемной и координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

Также в июне граждане могут адресовать свои вопросы депутатам Псковской городской Думы: 4 июня – Владимиру Воробьеву, 11-го – Сергею Мусиенко, 13-го – Валерию Тюменцеву, 18-го – Эдуарду Белову, 19-го – Григорию Стороненкову. 20 июня за поддержкой можно обратиться к руководителю фракции «Единой России» в ПГД, куратору партпроекта «Безопасные дороги» Денису Иванову. Завершит месяц приемов и. п. главы Пскова, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» и координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Она собирается пообщаться с гражданами 27 июня.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 13:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112) 66-25-12.