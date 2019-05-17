Общество

Сотрудники МЧС дали рекомендации по безопасности детей в летние каникулы в Псковской области

Сотрудники МЧС рассказали о том, что нужно делать жителям Псковской области, чтобы дети на летних каникулах были в безопасности. О как обезопасить ребенка, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Уважаемые родители! Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и тогда детям все реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехникой, - отметили в ведомстве. - Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия. Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, ребенок, оставшийся дома один, должен согласовывать свои действия с родителями по телефону Во-вторых, нужно больше разговаривать со своими детьми, узнавать об их интересах и проблемах. Это поможет избежать проблем недопонимания, особенно если ребенок подросткового возраста. А также, даже если ваш ребенок отправится гулять, вы будете хотя бы приблизительно знать, где его искать. В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим примером - это самый тактичный и незаметный способ воспитания».

Ведомство призвало родителей быть внимательней к своим детям, не отпускать детей на улицу в темное время суток.

«Объясните своим детям, что гулять нужно на хорошо освещенных улицах, избегать пустырей или строительных площадок. Дети должны знать, что нельзя играть вблизи трансформаторных будок, в подвалах, прыгать по крышам гаражей, не забираться на крыши и чердаки жилых домов. Побеседуйте со своим ребенком и еще раз объясните ему правила безопасного поведения», - добавили в управлении.

Кроме того, чтобы обеспечить ребенку безопасные каникулы, управление рекомендует родителям предпринимать следующие действия:

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- научите детей правильно пользоваться бытовыми электро- и газоприборами;

- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01» и «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес;

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке;

- не разрешайте детям самостоятельно подходить к водоемам.

Помимо этого, в управлении напомнили действия, которые должен знать любой ребенок, попавший в ситуацию, представляющую угрозу для его жизни и здоровья:

- сохраняй спокойствие;

- оповести о случившемся взрослого;

- сообщи точный адрес или ориентировочное место своего нахождения, фамилию и номер своего телефона.