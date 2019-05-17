Общество

Бесплатную консультацию врача ЛФК и «здоровую осанку» подарит детям 1 июня псковский медицинский центр

Только один день, в субботу, 1 июня, Центр доктора Бубновского в Пскове дарит подарки детям - бесплатные занятия и консультации для детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском центре.

Программа праздничных мероприятий:

В 12.00 партерная гимнастика – специальный комплекс гимнастики для исправления осанки, способствующий укреплению сердечных мышц, костей скелета, сухожилий и связок. Физическая активность ускоряет обменные процессы в организме и положительно сказывается на его состоянии.

В 13.00 «АэроМТБ» - комбинированные занятия на Многофункциональном тренажере Бубновского. С раннего возраста хорошая физическая форма и здоровый способ жизни помогают сохранить «здоровую осанку». Коррекция и оздоровление опорно-двигательного аппарата, развивает координацию всего тела, улучшает общее самочувствие, нормализует обмен веществ и состояние нервной системы. Занятия с детьми от 7 до 16 лет проводятся небольшими группами по 2-6 человек.

В течение всего дня у любого ребенка есть возможность бесплатно получить консультацию у врача ЛФК. Услуга предоставляется только по предварительной записи.

Запись по телефону 797-003.

Внимание! Количество мест ограничено!

Здоровье ребёнка – самый лучший вклад в его будущее!