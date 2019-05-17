Общество

В псковской военной комендатуре в субботу пройдут мероприятия в память о Дмитрии Донском

Ежегодно 1 июня отмечается день памяти Дмитрия Донского в подразделениях военной полиции Западного военного округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской военной комендатуре, в субботу в Пскове будут проведены мероприятия, посвященные дню памяти Дмитрия Донского. Всем желающим принять участие можно обратиться в военную комендатуру (гарнизона, 1 разряда) на улице Гражданской, 3.

В 2018 году резолюцией Патриарха Московского и Всея Руси небесным покровителем военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации определен благоверный великий князь Московский и Владимирский Дмитрий I Иванович Донской (1350-1389). Своё прозвище (Донской) он получил после победы в Куликовской битве (1380) и был причислен русской Православной церковью к лику святых (1988). День памяти Дмитрия Донского отмечают в день его смерти - 19 мая (по н.с. - 1 июня).