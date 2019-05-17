Общество

В 2018 году по программам дополнительного профобразования было обучено 1089 псковских работников государственной гражданской службы

В 2018 году по программам дополнительного профессионального образования в Псковской области было обучено 1089 работников государственной гражданской службы (21% от общей численности лиц, замещавших эти должности), в том числе замещавших должности федеральной государственной гражданской службы – 1021 человек (25%). Из числа кадров муниципальной службы было обучено 169 человек (9,7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Женщины составляли 68,8 процента от численности работников федеральных органов, получивших дополнительное профессиональное образование, 60,3 процента - в государственных органах субъекта Российской Федерации и 76,3 процента - от численности работников муниципальной службы.

Основная часть работников (95,3%), получивших дополнительное профессиональное образование в 2018 году, была обучена по программам повышения квалификации.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников осуществлялись, в основном, в государственных учебных заведениях, в которых было обучено 87,9 процента работников федеральной гражданской службы, 42,6 процента работников гражданской службы субъекта Российской Федерации и 52,7 процента работников муниципальной службы.