Общество

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили три законопроекта «О неуважении власти к народу»

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили три законопроекта депутата Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») «О неуважении власти к народу», которые, по словам их автора, являются юридическим и политическим ответом на закон «о неуважении к власти».

Депутат предлагал проектами законов ввести «административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма». Также Лев Шлосберг предлагал ввести административную ответственность за принятие законов и других правовых актов, которые будут квалифицированы судом как выражающие явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина.

Члены Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов отклонили все предложенные Львом Шлосбергом законопроекты (27 депутатов проголосовали против законопроектов, 4 за и 5 воздержались).