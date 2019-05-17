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Общество

Деятельность «Команды 2018» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

30.05.2019 17:39|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 31 мая, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности проектного офиса «Команды 2018».

Прошло больше года с момента формирования «Команды 2018». Каких результатов удалось достичь за это время? Сколько псковичей вовлечены сегодня в работу проектного офиса? Какие перспективы открываются перед его участниками? Какие проекты получили путевку в жизнь? Будет ли «Команда 2018» расти и развиваться, а, возможно, и эволюционировать?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить руководителя проектного офиса Дарью Яковлеву.

Дата проведения: 31 мая. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #Команда 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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