Общество

В Пскове почтили память красноармейца, погибшего при штурме Синявинских высот

В Пскове на Орлецовском кладбище прошла церемония перезахоронения красноармейца Владимира Ганчевского, погибшего в ходе ожесточенных боев за Синявинские высоты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, руководитель Псковской областной поисковой организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков, комиссар поискового отряда «Застава» Псковского района Михаил Корнеев, родственники красноармейца.

Обращаясь ко всем, кто пришел почтить память героя, Владимир Воробьев отметил, что благодаря таким защитникам Отечества, как Владимир Ганчевский, в те страшные годы удалось отстоять свободу и независимость страны.

После заупокойной литии, которую провел священник Псковской митрополии отец Гавриил, прозвучал троекратный салют.

Работу по взаимодействию с родственниками и поисковиками, а также организацию церемониала проводило управление культуры администрации города Пскова.

Владимир Ганчевский родился в 1925 году в Пскове. Здесь окончил среднюю школу №11 и уехал в Ленинград к родственникам поступать в техникум. Началась война. Втайне от матери, которая осталась его ждать в Пскове, Владимир в 1942 году ушел на фронт, заявив в военкомате, что ему уже исполнилось 18, и тем самым прибавив себе лишний год.

За время прохождения службы был дважды ранен и оба раза самовольно покидал военный госпиталь и возвращался в расположение части. Награжден медалью «За Оборону Ленинграда». В декабре 1943 года пропал без вести после ожесточенных боев за Синявинские высоты. Его мать, Анна Ивановна Ганчевская, всю жизнь прожила в надежде найти место, где похоронен Владимир.

Останки солдата обнаружили осенью прошлого года при раскопках в Кировском районе Ленинградской области поисковики из петербургского отряда «Патриот».

В марте этого года им удалось разыскать родственников погибшего бойца - племянницу и внучатую племянницу, которые выразили желание перезахоронить погибшего воина рядом с его матерью в Орлецах.