Общество

За костры в лесу в условиях режима ЧС будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации, передает «Интерфакс».

Сейчас человека, который нарушил противопожарную безопасность при ЧС, штрафуют так же, как если бы он совершил нарушение, когда нет чрезвычайного режима.

По новому закону, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС, возникшего вследствие лесных пожаров, будет наказываться штрафом на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (вне режима ЧС действует штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (вне режима ЧС - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей); на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (вне режима ЧС - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

По данным многолетней статистики, причинами лесных пожаров в 80% случаев становится человеческий фактор, говорится в пояснительной записке.

В период функционирования режима «чрезвычайная ситуация», несмотря на вводимые ограничения посещения лесов, количество людей, находящихся в лесах, не снижается, а максимальная мера воздействия, предусмотренная федеральным законодательством, ограничена профилактической беседой.