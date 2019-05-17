Общество

В Псковской области определили победителей конкурса «Семья года»

В Псковской области прошел ежегодный конкурс «Семья года». Победителей объявили в четверг, 30 мая. Участие в конкурсе приняли 17 семей. Лучших определяли в четырех номинациях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, среди «Молодых семей» первенствовала семья Ивановых из Дновского района. «Золотой семьей» признана семья Безобразовых из Себежского района. Лучшими «Хранителями традиций» стали члены семьи Блиновых из Локнянского района. В номинации «Многодетная семья» победила семья Петровых из Невельского района.

Региональный этап конкурса «Семья года» проходит в Псковской области уже третий год. Все данные победителей организаторы отправляют представителям федерального этапа состязания. Семьи не только участвуют в различных мероприятиях, но и становятся примерами для тех, кто только недавно создал свою ячейку общества.

Псковичи становились лучшими и на федеральном этапе конкурса. В 2018 году победителями в номинации «Сельская семья» стала чета Добриных из Печорского района. В 2017 году семья Зоновых стала «Семьей - хранителем традиций», а в 2016 году - семья Саловых в Москве принимала поздравления и звание лучшей «Молодой семьи».