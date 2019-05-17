Общество

Вроде работаем, а по факту ничего не изменилось — Наталья Тудакова о реализации реформы ТКО

Реформа по обращению с ТКО на территории Псковской области пробуксовывает. Такое мнение высказала в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова, комментируя итоги прошедшей 30 мая сессии регионального парламента, на которой прозвучало два отчета — о ходе реализации мусорной реформы в Псковской области и об итогах деятельности областной администрации в 2018 году.

Позитивно Наталья Тудакова оценила отчет губернатора Михаила Ведерникова. «Отчет содержит актуальные данные. Это не только бравада, но и констатация проблем Псковской области в сферах ЖКХ, здравоохранения, дорожном хозяйстве, - отметила она. - Нам импонирует взятый администрацией области курс на движение вперед и надеюсь, что совместными усилиями исполнительной и законодательной власти, общественных институтов, это движение вперед будет продолжаться».

Кроме того, Наталья Тудакова подчеркнула, что члены фракции «Справедливая Россия» высоко оценивают работу администрации региона в 2018 году и, если бы были правовые возможности, то не просто приняли бы отчет губернатора к сведению, а поставили бы оценку «отлично». «Наша фракция готова к плодотворному сотрудничеству с администрацией области и будет продолжать работу на благо жителей региона», - добавила Наталья Тудакова.

Комментируя отчет по реформе ТКО, депутат высказала мнение, что «мусорная реформа — основная проблемная точка, и она пока пробуксовывает». «Потому как данных об улучшениях с момента начала действия реформы я пока не услышала», - пояснила она.

«Вроде мы работаем, а по факту ничего не изменилось. Взносы увеличились, а услуга оказывается не в том объеме, как было задумано», - констатировала Наталья Тудакова и выразила надежду, что депутаты приложат все усилия для того, чтобы жители региона остались довольны.