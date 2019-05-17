Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает врач-офтальмолог в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-офтальмологов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, офтальмолог в этом городе в среднем получает 36 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 65 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 53 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 40 000 рублей, Великий Новгород – 36 000 рублей, Смоленск – 36 000 рублей, Ленинградская область – 44 000 рублей в месяц.