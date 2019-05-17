Общество

В Ассоциации юристов презентовали «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения»

В Ассоциации юристов прошла презентация брошюры «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения», сообщили Псковской Ленте Новостей в АЮР.

«Мы ставили своей целью помочь приемным родителям, опекунам, попечителям, усыновителям, патронатным воспитателям,- рассказывала во время презентации издания ее автор, руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева.- Создание замещающих семей это особый труд, который требует особых знаний, которые даются в помощь и создателям таких семей, и детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей. Важно не оставлять людей один на один с их вопросами и проблемами, которые могут просто разрушить желания и настроения расширить круг своих близких людей».

Правовой навигатор, впервые в подобной практике социальной помощи региона собрал под одной обложкой все вопросы и подсказки, которые встречаются в жизни, и ответы на которые могут помочь специалистам служб сопровождения и замещающим родителям. Издание содержит сведения о перечне необходимых документов для оформления опеки, формах семейного устройства, памятки по сдаче отчетов, сведения о выплатах из регионального и федерального бюджетов.

Сам перечень нынешних вопросов и ответов уже привлек к презентации Навигатора широкий круг представителей отделов опеки и попечительства, адвокатов, нотариусов, частнопрактикующих юристов, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, членов Ассоциации юристов.

На практике даже самые подготовленные будущие родители или опекуны не ожидают трудностей, с которыми им придется столкнуться, предупреждают авторы Навигатора. Например: долги за ЖКХ, в том числе наступление солидарной ответственности с теми, кто лишен родительских прав; вступление в наследство, доставшееся подопечному ребенку; распоряжение имуществом, в том числе материнским капиталом опекаемого; забота о сохранении имущества и о недопущении уменьшения его стоимости; компенсационные выплаты; обеспечение жильем.

Довольно часто возникают вопросы, связанные не со знанием законов, а с возможностью реализации их на практике. Авторы надеются расширить круг вопросов из будущих общений и тестов в ходе дискуссий и мастер-классов.

Получить брошюры можно в офисе РО АЮР по адресу улица Ленина, дом 7.

Напомним, при реализации социального проекта «Правовой навигатор для принимающих семей и специалистов служб сопровождения» используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.