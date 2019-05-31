Общество

Участники клуба «Здоровое питание» соревновались в приготовлении канапе

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся кулинарный конкурс по приготовлению канапе-корабликов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, по условиям соревнования всем участникам предлагалось из одинакового набора продуктов приготовить «крошечные» мини-бутерброды на шпажках в форме корабликов. «Корпусом» корабликов должны стать вырезанные кусочки хлеба, по форме напоминающие лодочки. Тонкие полоски колбасы и огурца станут «палубой». Две полоски сыра превратятся в «паруса». А завершить образ «кораблика» предлагалось вареной морковью в виде флага. Конкурсанты, не теряя времени, быстро приступили к приготовлению канапе.

Участники конкурса, дав волю своей фантазии, из одинакового набора продуктов смогли приготовить непохожие друг на друга съедобные «кораблики». Как заметил один из участников конкурса, самое лучшее - «не подсматривать» за конкурентами и результат будет всех радовать. Строгое жюри конкурса оценило старание, способности и творческий подход соревнующихся и присудило всем первое место, хотя все, затаив дыхание, ждали результата с большим волнением.

В конце мероприятия участники конкурса пили чай со своими мини-бутербродами, и многие высказывали мысль о том, что такие канапе обязательно приготовят для своих родных и друзей.

Домой участники встречи уходили в хорошем настроении. Во - первых, приятно осознавать себя победителем, во - вторых, участие в состязании помогло псковичам «серебряного возраста» раскрыть не только их кулинарные таланты, но и умение работать в команде даже с малознакомыми людьми.

Напомним, что конкурс в клубе «Здоровое питание» прошёл в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.